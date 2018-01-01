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Торонто обыграл Голден Стэйт в первом матче финальной серии НБА

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Торонто на домашней площадке сумел выиграть в первом матче финальной серии НБА.
Торонто обыграл Голден Стэйт
Торонто обыграл Голден Стэйт
Getty Images

Торонто Рэпторс обыграл Голден Стэйт Уорриорз в первом матче финальной серии НБА. Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 118:109 в пользу хозяев.

Торонто - Голден Стэйт 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)

Торонто: Сиакам (32 + 8 подборов + 5 передач), Леонард (23 + 8 подборов + 5 передач), Газоль (20 + 7 подборов), Дэн. Грин (11), Лаури (7 + 6 подборов + 9 передач) - старт; Ванвлит (15), Ибака (5), Маккоу (3), Пауэлл (2)

Голден Стэйт: Карри (34 +5 подборов + 5 передач), Томпсон (21 + 5 подборов), Др. Грин (10 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Игудала (6 + 6 подборов + 7 передач), Белл (2) - старт; Луни (9), Маккинни (6), Ливингстон (6), Кук (6), Жеребко (6), Казинс (3).

Счет в серии: 1-0.

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Теги: баскетбол, НБА, результат матча, Торонто, Торонто Рэпторс, Голден Стэйт, Голден Стэйт Уорриорз, NBA
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