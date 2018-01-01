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Новозеландский клуб опроверг слухи о подписании Кармело Энтони

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Ветерана не ждут даже в Новой Зеландии.
Кармело Энтони / Getty Images
Кармело Энтони / Getty Images

Легендарный форвард Денвера и Нью-Йорка Кармело Энтони не будет выступать за НЗ Брейкерс из новой Зеландии.

Человек из клуба опроверг слухи о возможном подписании звездного баскетболиста. Тем не менее, клуб должен сделать важное объявление в следующие 48 часов.

Кармело Энтони в январе был обменян Хьюстоном в Чикаго, которые в последствии 1 февраля расторгли с ним контракт. С тех пор 10-кратный участник матчей Всех Звезд находится без клуба.

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