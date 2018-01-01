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Педраса победил нокаутом Лосаду, завоевав титул WBO

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Бывший соперник Ломаченко не оставил шансов Антонио Лосаде.
Антонио Лосада и Хосе Педраса
Антонио Лосада и Хосе Педраса
Getty Images

Пуэрториканский боксер Хосе Педраса одержал уверенную победу над мексиканцем Антонио Лосадой во время вечера бокса в Киссимми (штат Флорида, США).

Бывший соперник Василия Ломаченко одержал победу над Лосадой техническим нокаутом.

Первая половина боя прошла в конкурентной борьбе, однако во второй мексиканец существенно сдал свои позиции. Это привело к тому, что в девятом раунде Лосада пропустил удар слева и оказался в нокдауне.

Спустя несколько мгновений Педраса принялся добивать Антонио. После серии ударов в исполнении Хосе принял решение остановить бой.

Эта победа принесла Педрасе вакантный пояс чемпиона WBO Latino в легком весе.

Напомним, в декабре прошлого года состоялся поединок между пуэрториканцем и Василием Ломаченко, по итогам которого украинец выиграл единогласным решением судей.

Позже Педраса назвал украинца великим боксером.

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Теги: Хосе Педраса, Антонио Лосада, бокс
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