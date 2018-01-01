Педраса победил нокаутом Лосаду, завоевав титул WBO
Пуэрториканский боксер Хосе Педраса одержал уверенную победу над мексиканцем Антонио Лосадой во время вечера бокса в Киссимми (штат Флорида, США).
Бывший соперник Василия Ломаченко одержал победу над Лосадой техническим нокаутом.
Первая половина боя прошла в конкурентной борьбе, однако во второй мексиканец существенно сдал свои позиции. Это привело к тому, что в девятом раунде Лосада пропустил удар слева и оказался в нокдауне.
Спустя несколько мгновений Педраса принялся добивать Антонио. После серии ударов в исполнении Хосе принял решение остановить бой.
Эта победа принесла Педрасе вакантный пояс чемпиона WBO Latino в легком весе.
Напомним, в декабре прошлого года состоялся поединок между пуэрториканцем и Василием Ломаченко, по итогам которого украинец выиграл единогласным решением судей.
Позже Педраса назвал украинца великим боксером.
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