Торонто впервые в истории вышел в финал НБА, обыграв Милуоки

В главном финале канадский клуб сразится с Голден Стэйт Уорриорз.

Торонто Рэпторс обыграл Милуоки Бакс в шестом матче финальной серии Восточной конференции. Таким образом, канадский клуб одержал победу в серии (4:2) и впервые в истории вышел в финал НБА.

В главном финале Торонто сразится с Голден Стэйт Уорриорз.

Торонто – Милуоки 100:94

Торонто: Леонард (27 + 17 подборов + 7 передач, Сиакам (18), Лоури (17 + 8 передач), Газоль (6), Грин (0) - старт; Пауэлл (9), Ибака (9), ВанВлит (14)

Милуоки: Адетокумбо (21 + 11 подборов), Лопес (18 + 9 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (14), Брогдон (10), Бледсоу (8 + 7 передач) - старт; Ильясова (13), Хилл (10)



