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Торонто впервые в истории вышел в финал НБА, обыграв Милуоки

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В главном финале канадский клуб сразится с Голден Стэйт Уорриорз.
Торонто – Милуоки 100:94
Торонто – Милуоки 100:94
Getty Images

Торонто Рэпторс обыграл Милуоки Бакс в шестом матче финальной серии Восточной конференции. Таким образом, канадский клуб одержал победу в серии (4:2) и впервые в истории вышел в финал НБА.

В главном финале Торонто сразится с Голден Стэйт Уорриорз.

Торонто – Милуоки 100:94

Торонто: Леонард (27 + 17 подборов + 7 передач, Сиакам (18), Лоури (17 + 8 передач), Газоль (6), Грин (0) - старт; Пауэлл (9), Ибака (9), ВанВлит (14)

Милуоки: Адетокумбо (21 + 11 подборов), Лопес (18 + 9 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (14), Брогдон (10), Бледсоу (8 + 7 передач) - старт; Ильясова (13), Хилл (10)

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Теги: Торонто, Милуоки Бакс, НБА, баскетбол
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