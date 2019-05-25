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Дюрант: Я сначала испугался, что травма серьезная, но оказалось не так плачевно

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Кевин также отметил, что у Брайанта и Казинса были похожие болевые ощущения.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Легкий форвард Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант отметил, что после того, как он травмировался в поединке против Хьюстон Рокетс полагал, что ситуация намного плачевнее, чем оказалось.

"Смотрел этот момент в записи, комментатор просто орал, что это ахилловое сухожилие. После такого каждый бы начал нервничать. Я почувствовал, когда это произошло. Я пошел в защиту, и, по ощущениям, будто бы мне кто-то поставил подножку.

Я повернулся и первое, о чем подумал, что Казинс, Коби и Уилкинс рассказывали, что у них было такое ощущение, когда у них оказывались серьезные повреждения. 

В итоге я решил остановиться и понять, что произошло. Потом пошел и осмыслил, что могу опираться на ногу, а значит, не все так печально, как казалось изначально", - цитирует Дюранта The Athletic.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.05.2019, 17:46
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Чуток серанул, нигрилла.
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