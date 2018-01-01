Казинс успеет восстановиться к финальной серии плей-офф НБА

Демаркус Казинс сможет принять участие в матче финальной серии плей-офф.

Центровой Голден Стэйт Демаркус Казинс будет готов помочь команде в стартовом матче фнальной серии плей-офф НБА. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Энтони Слейтер.

28-летний игрок успешно восстанавливается после разрыва четырехглавной мышцы левого бедра.

Баскетболист уже побывал на полноценной тренировке и может сыграть уже в стартовом матче финальной серии сезона.

"Демаркус Казинс провел полноценную тренировку. Похоже, что он готов к первой игре", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Уорриорз будут стартовать в финальной серии без Казинса и Дюранта.