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Казинс успеет восстановиться к финальной серии плей-офф НБА

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Демаркус Казинс сможет принять участие в матче финальной серии плей-офф.
Демаркус Казинс
Демаркус Казинс
Getty Images

Центровой Голден Стэйт Демаркус Казинс будет готов помочь команде в стартовом матче фнальной серии плей-офф НБА. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Энтони Слейтер.

28-летний игрок успешно восстанавливается после разрыва четырехглавной мышцы левого бедра.

Баскетболист уже побывал на полноценной тренировке и может сыграть уже в стартовом матче финальной серии сезона.

"Демаркус Казинс провел полноценную тренировку. Похоже, что он готов к первой игре", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Уорриорз будут стартовать в финальной серии без Казинса и Дюранта.

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Теги: Демаркус Казинс, Голден Стэйт Уорриорз, НБА, плей-офф
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