В итогам этого сезона НБА звездный баскетболист оказался лишь в третьей пятерке.

Американский звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые за 12 лет оказался за пределами первой лучшей команды сезона НБА.



По итогам опроса, ЛеБрон оказался лишь в третьей пятерке НБА в сезоне-2018/19. Последний раз 34-летний баскетболист не попадал в первую сборную еще в сезоне-2006/07, когда удостоился места во второй пятерке.

Вашему вниманию три лучшие пятерки НБА сезона-2018/19:

В первой сборной оказались защитники Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) и Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс), форварды Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) и Пол Джордж (Оклахома-Сити Тандер), а также центровой Никола Йокич (Денвер Наггетс).

Во вторую пятерку угодили Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) и Кайри Ирвинг (Бостон Селтикс), форварды Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) и Кавай Леонард (Торонто Рэпторс) и центровой Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс).

В третий состав символической пятерки попали защитники Кемба Уокер (Шарлотт Хорнетс) и Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер), форварды Блэйк Гриффин (Детройт Пистонс) и ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), а также центровой Руди Гобер (Юта Джаз).