ЛеБрон впервые за 12 лет не попал в лучшую сборную сезона НБА
Американский звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые за 12 лет оказался за пределами первой лучшей команды сезона НБА.
По итогам опроса, ЛеБрон оказался лишь в третьей пятерке НБА в сезоне-2018/19. Последний раз 34-летний баскетболист не попадал в первую сборную еще в сезоне-2006/07, когда удостоился места во второй пятерке.
Вашему вниманию три лучшие пятерки НБА сезона-2018/19:
В первой сборной оказались защитники Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) и Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс), форварды Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) и Пол Джордж (Оклахома-Сити Тандер), а также центровой Никола Йокич (Денвер Наггетс).
The 2018-19 All-NBA First Team! @Giannis_An34 @StephenCurry30 @Yg_Trece @JHarden13— NBA (@NBA) 23 мая 2019 г.
Nikola Jokic pic.twitter.com/Lib2RfRPuN
Во вторую пятерку угодили Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) и Кайри Ирвинг (Бостон Селтикс), форварды Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) и Кавай Леонард (Торонто Рэпторс) и центровой Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс).
The 2018-19 All-NBA Second Team! @KDTrey5 @JoelEmbiid @KyrieIrving @kawhileonard @Dame_Lillard pic.twitter.com/ych0FLXjYu— NBA (@NBA) 23 мая 2019 г.
В третий состав символической пятерки попали защитники Кемба Уокер (Шарлотт Хорнетс) и Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер), форварды Блэйк Гриффин (Детройт Пистонс) и ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), а также центровой Руди Гобер (Юта Джаз).
The 2018-19 All-NBA Third Team! @rudygobert27 @blakegriffin23 @KingJames @KembaWalker @russwest44 pic.twitter.com/7IMCbp1JQK— NBA (@NBA) 23 мая 2019 г.
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