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ЛеБрон впервые за 12 лет не попал в лучшую сборную сезона НБА

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В итогам этого сезона НБА звездный баскетболист оказался лишь в третьей пятерке.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Американский звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые за 12 лет оказался за пределами первой лучшей команды сезона НБА.

По итогам опроса, ЛеБрон оказался лишь в третьей пятерке НБА в сезоне-2018/19. Последний раз 34-летний баскетболист не попадал в первую сборную еще в сезоне-2006/07, когда удостоился места во второй пятерке.

Вашему вниманию три лучшие пятерки НБА сезона-2018/19: 

В первой сборной оказались защитники Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) и Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс), форварды Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) и Пол Джордж (Оклахома-Сити Тандер), а также центровой Никола Йокич (Денвер Наггетс).

Во вторую пятерку угодили Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) и Кайри Ирвинг (Бостон Селтикс), форварды Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) и Кавай Леонард (Торонто Рэпторс) и центровой Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс). 

В третий состав символической пятерки попали защитники Кемба Уокер (Шарлотт Хорнетс) и Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер), форварды Блэйк Гриффин (Детройт Пистонс) и ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), а также центровой Руди Гобер (Юта Джаз). 

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Теги: НБА, ЛеБрон Джеймс
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