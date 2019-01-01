Плей-офф НБА: Торонто повел в серии с Милуоки, оказавшись в шаге от финала

В рамках плей-офф Восточной конференции НБА состоялся один матч в четверг, 23 мая.

Tоронто обыграл Милуоки Getty Images

НБА. Плей-офф

Восточная конференция. Финал Милуоки - Торонто - 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33) Милуоки: Адетокунбо - 24, Бледсо - 20, Брогдон - 18, Лопес - 16, Хилл - 12, Миддлтон - 6, Коннотон - 3. Торонто: Ленард - 35, Ванвлит - 21, Лаури - 17, Сиакам - 14, Пауэлл - 8, Ибака - 6, Марк Газоль - 4. Счет в серии - 2:3.

Никита Евтушенко