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Плей-офф НБА: Торонто повел в серии с Милуоки, оказавшись в шаге от финала

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В рамках плей-офф Восточной конференции НБА состоялся один матч в четверг, 23 мая.
Tоронто обыграл Милуоки
Tоронто обыграл Милуоки
Getty Images

НБА. Плей-офф
Восточная конференция. Финал

Милуоки - Торонто - 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33)

Милуоки: Адетокунбо - 24, Бледсо - 20, Брогдон - 18, Лопес - 16, Хилл - 12, Миддлтон - 6, Коннотон - 3.

Торонто: Ленард - 35, Ванвлит - 21, Лаури - 17, Сиакам - 14, Пауэлл - 8, Ибака - 6, Марк Газоль - 4.

Счет в серии - 2:3.

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Теги: НБА, баскетбол
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