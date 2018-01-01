Михайлюк: В Детройте меня приняли хорошо

Украинский баскетболист хочет, чтобы ни у кого не было сомнений в его квалификации.

Свингмен Детройта Святослав Михайлюк рассказал, почему он не получает игрового времени в команде.

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“Я не попадаю в стартовую пятерку, потому что на моей позиции играют ветераны. В спорте все просто: или ты работаешь и играешь, или на твоем месте играет кто-то другой, кто работает лучше тебя. Хочу сделать так, чтобы ни у тренера, ни у кого не осталось сомнений в моей квалификации.

В Лейкерс и Детройте разные схемы ведения игры, заточенные под разных игроков. Большой разницы я не заметил.

Оба - клубы НБА с высоким уровнем мастерства исполнителей. В Детройте меня приняли хорошо. Никаких бытовых проблем здесь нет. В любой баскетбольной команде есть дедовщина, и Детройт - не исключение“, - сказал украинец.

Ранее Святослав назвал Детройт командой с отличным будущим.