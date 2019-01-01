Плей-офф НБА: Голден Стэйт всухую победил Портленд и вышел в финал

В рамках плей-офф НБА состоялся один матч в понедельник, 20-го мая.

Плей-офф НБА: результат матча Getty Images

НБА. Плей-офф

Западная конференция. Финал Портленд - Голден Стэйт - 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24) Портленд: Леонард (30 + 12 подборов), Лиллард (28 + 12 подборов), Макколлум (26), Коллинз (10). Голден Стэйт: Карри (37 + 13 подборов + 11 передач), Грин (18 + 14 подборов + 11 передач), Томпсон (17), Луни (12 + 14 подборов), Маккинни (12). Счет в серии: 0-4

Александра Колесникова