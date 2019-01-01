Переключиться на мобильную версию

Плей-офф НБА: Голден Стэйт всухую победил Портленд и вышел в финал

Комментариев: 0
В рамках плей-офф НБА состоялся один матч в понедельник, 20-го мая.
Плей-офф НБА: результат матча
Плей-офф НБА: результат матча
Getty Images

НБА. Плей-офф
Западная конференция. Финал

Портленд - Голден Стэйт - 117:119 ОТ (35:36, 34:29, 26:22, 16:24)

Портленд: Леонард (30 + 12 подборов), Лиллард (28 + 12 подборов), Макколлум (26), Коллинз (10).

Голден Стэйт: Карри (37 + 13 подборов + 11 передач), Грин (18 + 14 подборов + 11 передач), Томпсон (17), Луни (12 + 14 подборов), Маккинни (12).

Счет в серии: 0-4

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь