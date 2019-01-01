Плей-офф НБА: Торонто в овертайме обыграл Милуоки и сократил отставание в серии

В рамках плей-офф НБА состоялся один матч в воскресенье, 19-го мая.

Торонто обыграл Милуоки и сократил счет в финальной серии Getty Images

В рамках финальной серии Восточной конференции НБА Торонто после двух овертаймов сумел одержать победу над Милуоки, благодаря которой сократил отставание в серии. НБА. Плей-офф

Восточная конференция. Финал Торонто - Милуоки - 118:112 (2ОТ) (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 7:7, 15:9) Торонто: Леонард (36 + 9 подборов), Сиакам (25 + 11 подборов), Пауэлл (19), Газоль (16 + 12 подборов), Лаури (11). Милуоки: Хилл (24), Брогдон (20), Лопес (16), Адетокунбо (12 + 23 подбора), Бледсо (11), Миротич (10). Счет в серии: 1-2.

Горемыкина Екатерина