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Плей-офф НБА: Торонто в овертайме обыграл Милуоки и сократил отставание в серии

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В рамках плей-офф НБА состоялся один матч в воскресенье, 19-го мая.
Торонто обыграл Милуоки и сократил счет в финальной серии
Торонто обыграл Милуоки и сократил счет в финальной серии
Getty Images

В рамках финальной серии Восточной конференции НБА Торонто после двух овертаймов сумел одержать победу над Милуоки, благодаря которой сократил отставание в серии.

НБА. Плей-офф
Восточная конференция. Финал

Торонто - Милуоки - 118:112 (2ОТ) (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 7:7, 15:9)

Торонто: Леонард (36 + 9 подборов), Сиакам (25 + 11 подборов), Пауэлл (19), Газоль (16 + 12 подборов), Лаури (11).

Милуоки: Хилл (24), Брогдон (20), Лопес (16), Адетокунбо (12 + 23 подбора), Бледсо (11), Миротич (10).

Счет в серии: 1-2.

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