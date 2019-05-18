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Чемпион НБА рассказал, что обманул допинг-тест при помощи поддельных гениталий

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Инцидент произошел накануне Олимпийских игр-2004.
Ламар Одом
Ламар Одом
Getty Images

Двукратный чемпион НБА и игрок сборной США по баскетболу Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004-го года ему пришлось обмануть допинг-тест, чтобы скрыть употребление марихуаны.

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"Мы изучали различные способы, чтобы успешно пройти тест на наркотики. В Интернете мы нашли искусственные гениталии. Мы заказали гигантский резиновый пенис, который мне доставили на следующий день после заказа.

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Когда допинг-офицер прибыл ко мне домой, я помочился из этого пениса - в нем мы спрятали заранее подготовленную мочу. Проверяющий был рядом со мной, но он не заметил обмана. Я успешно прошел тест и выступил на Олимпиаде", - приводит слова Одома Yahoo! Sports.

Отметим, что на Олимпиаде в 2004-м году сборная США завоевала бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что американский боксер Джаррелл Миллер провалил три допинг-теста и признал свою вину. За это его дисквалифицировали на шесть месяцев.

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Теги: Ламар Одом, НБА, баскетбол, олимпийские игры, допинг, марихуана, обман
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.05.2019, 16:56
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гость
российские спортсмены обязательно примут к сведению данный опыт)) жаль им в сочи такого никто не подсказал))
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