Чемпион НБА рассказал, что обманул допинг-тест при помощи поддельных гениталий

Инцидент произошел накануне Олимпийских игр-2004.

Двукратный чемпион НБА и игрок сборной США по баскетболу Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004-го года ему пришлось обмануть допинг-тест, чтобы скрыть употребление марихуаны.

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"Мы изучали различные способы, чтобы успешно пройти тест на наркотики. В Интернете мы нашли искусственные гениталии. Мы заказали гигантский резиновый пенис, который мне доставили на следующий день после заказа.

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Когда допинг-офицер прибыл ко мне домой, я помочился из этого пениса - в нем мы спрятали заранее подготовленную мочу. Проверяющий был рядом со мной, но он не заметил обмана. Я успешно прошел тест и выступил на Олимпиаде", - приводит слова Одома Yahoo! Sports.

Отметим, что на Олимпиаде в 2004-м году сборная США завоевала бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что американский боксер Джаррелл Миллер провалил три допинг-теста и признал свою вину. За это его дисквалифицировали на шесть месяцев.