Спортсмен попался на использовании запрещенных средств.

Защитник Индианы Пэйсерс Тайрик Эванс получил двухлетнюю дисквалификацию.

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Как сообщает пресс-служба НБА, Эванс попался на употреблении запрещенных средств. Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать его на два года.

Контракт Эванса с Индианой рассчитан до конца сезона-2018/19. Таким образом, 1-го июля 29-летний игрок станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что американский боксер Джаррелл Миллер был дисквалифицирован на шесть месяцев за употребление допинга.