НБА: Атланта уступила Орландо, Нью-Йорк с трудом переиграл Лейкерс
Орландо - Атланта - 101:91 (28:25, 28:21, 19:22, 26:23)
Орландо: Вучевич - 27, Гордон - 22, Ивунду - 14, Фурнье - 11, Огастин - 11, Росс - 6, Картер-Уильямс - 5, Берч - 5.
Атланта: Янг - 20, Лень - 13 (5-8 с игры), 3 подбора, 1 передача, 1 блок-шот, Дедмон - 10, Коллинс - 10, Принс - 9, Картер - 8, Бембри - 8, Адамс - 5, Бэйзмор - 5, Хуэртер - 3.
Милуоки - Филадельфия - 125:130 (28:31, 25:31, 29:27, 43:41)
Милуоки: Адетокунбо - 52, Миддлтон - 19, Лопес - 14, Уилсон - 13, Бледсо - 12, Коннотон - 6, Ильясова - 5, Хилл - 2, Миротич - 2.
Филадельфия: Эмбиид - 40, Батлер - 27, Редик - 19, Харрис - 12, Макконнел - 8, Симмонс - 8, Скотт - 6, Эннис - 6, Марьянович - 4.
Сакраменто - Чикаго - 129:102 (24:23, 32:17, 43:31, 30:31)
Сакраменто: Бэгли III - 21, Фокс - 17, Джайлс - 16, Хилд - 16, Барнс - 15, Коли-Стайн - 9, Богданович - 8, Бьелица - 8, Куфос - 6, Феррелл - 5, Мейсон - 4, Брюэр - 4.
Чикаго: Лавин - 18, Харрисон - 11, Луваву-Кабарро - 11, Маркканен - 11, Арчидиаконоу - 10, Селден - 9, Портер - 8, Данн - 8, Лопес - 8, Фелисио - 4, Блэкени - 4.
Хьюстон - Миннесота - 117:102 (26:30, 24:19, 43:29, 24:24)
Хьюстон: Пол - 25, Харден - 20, Капела - 20, Хаус - 14, Гордон - 12, Грин - 9, Такер - 8, Шамперт - 7, Нене - 2.
Миннесота: Таунс - 22, Окоги - 21, Гибсон - 15, Уиггинс - 14, Шарич - 8, Бэйтс-Диоп - 7, Дьенг - 6, Бэйлесс - 6, Толливер - 3.
Детройт - Торонто - 110:107 (25:21, 25:26, 28:37, 32:23)
Детройт: Гриффин - 25, Джексон - 20, Драммонд - 15, Галлоуэй - 11, Пачулия - 11, Эллингтон - 9, Смит - 8, Мейкер - 7, Кеннард - 2, Браун - 2.
Торонто: Ленард - 33, Ванвлит - 17, Грин - 12, Сиакам - 12, Пауэлл - 10, Марк Газоль - 9, Ануноби - 8, Морлэнд - 3, Лин - 3.
Клипперс - Бруклин - 119:116 (23:30, 37:25, 27:32, 32:29)
Клипперс: Л. Уильямс - 25, Харрелл - 20, Галлинари - 20, Гилджис-Александер - 14, Шамет - 14, Беверли - 10, Грин - 7, Темпл - 6, Зубац - 3.
Бруклин: Расселл - 32, Кэрролл - 22, Динуидди - 13, Аллен - 13, Харрис - 12, ЛеВерт - 12, Куруч - 5, Дэвис - 5, Грэм - 2.
Лейкерс - Нью-Йорк - 123:124 (30:41, 36:22, 30:31, 27:30)
Лейкерс: Джеймс - 33, Кузма - 18, Буллок - 14, Макги - 12, Карузо - 12, Уильямс, Макги - 12, Колдуэл-Поуп - 11, Вагнер - 6, Рондо - 3, Харт - 2.
Нью-Йорк: Мудиай - 28, Дотсон - 25, Нокс - 19, Хезонья - 17, Джордан - 15, Томас - 7, Аллен - 7.
Шарлотт - Майами - 75:93 (20:19, 19:20, 21:22, 15:32)
Шарлотт: Лэмб - 21, Камински - 13, Батюм - 12, Паркер - 11, Уокер - 10, Бэйкон - 2, Бийомбо - 2, Уильямс - 2, Бриджерс - 2
Майами: Драгич - 19, Уэйд - 17, Адебайо - 16, Уэйтерс - 12, Ричардсон - 7, Джонсон - 6, Уайтсайд - 6, Джонс - 6, Олиник - 4
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