Алексей Лень набрал 20 очков за почти 23 минуты игрового времени.

Алексей Лень в матче против Мемфиса Getty Images

Украинский центровой Атланты принял участие в матче регулярного чемпионата против Мемфиса.

Лень стал третьим игроком Хоукс по результативности - за 22 минуты 55 секунд украинец набрал 20 очков, совершил 4 передачи и 8 подборов, а также сделал 2 блока.

Вашему вниманию видео действий Леня в матче Атланта - Мемфис:

Ознакомиться со всеми результатами матчей дня в НБА можно здесь.