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Фееричное выступление Леня: обзор действий украинца в победном матче Атланты

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Алексей Лень набрал 20 очков за почти 23 минуты игрового времени.

Алексей Лень в матче против Мемфиса
Алексей Лень в матче против Мемфиса
Getty Images

Украинский центровой Атланты принял участие в матче регулярного чемпионата против Мемфиса.

Лень стал третьим игроком Хоукс по результативности - за 22 минуты 55 секунд украинец набрал 20 очков, совершил 4 передачи и 8 подборов, а также сделал 2 блока. 

Вашему вниманию видео действий Леня в матче Атланта - Мемфис:

Ознакомиться со всеми результатами матчей дня в НБА можно здесь.

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Теги: NBA, НБА, баскетбол, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, видео
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