Фееричное выступление Леня: обзор действий украинца в победном матче Атланты
Алексей Лень набрал 20 очков за почти 23 минуты игрового времени.
Украинский центровой Атланты принял участие в матче регулярного чемпионата против Мемфиса.
Лень стал третьим игроком Хоукс по результативности - за 22 минуты 55 секунд украинец набрал 20 очков, совершил 4 передачи и 8 подборов, а также сделал 2 блока.
Вашему вниманию видео действий Леня в матче Атланта - Мемфис:
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