Михайлюк сыграл 5 минут в проигранном матче Детройта, Лень помог Атланте победить
В очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА состоялись матчи команд, в которых выступают украинские баскетболисты.
Атланта в домашнем матче крупно переиграла Мемфис со счетом 132:111. Украинец Алексей Лень отыграл 22 минуты 55 секунд за Хоукс, и за это время заработал 20 очков, став третьим игроком команды по результативности.
Центровой реализовал два из четырех штрафных броска и попал в 8-ми из 13-ти бросков с игры. Также украинец сделал 4 передачи и 8 подборов. Коэффициент полезности Леня составил +1 .
📊 FINAL NUMBERS 📊— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 14 марта 2019 г.
Collins 27 PTS / 12 REB / 2 BLK
Young 22 PTS / 8 AST / 3 REB
Len 20 PTS / 8 REB / 4 AST
Huerter 16 PTS / 5 REB / 4 AST
Prince 15 PTS / 3 REB / 3 REB#TrueToAtlanta
А вот другой украинец, Святослав Михайлюк, не самым удачным образом сыграл за Детройт. Украинский баскетболист отыграл лишь 5 минут 51 секунду за Пистонс и за это время сделал 1 подбор и 1 неудачный трехочковый бросок. Показатель его полезности составил -1.
Детройт проиграл Майами с разницей в более чем в 30 очков - 74:108.
Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.
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