Михайлюк сыграл 5 минут в проигранном матче Детройта, Лень помог Атланте победить

Украинские баскетболисты приняли участие в матчах своих команд в НБА.

В очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА состоялись матчи команд, в которых выступают украинские баскетболисты.

Атланта в домашнем матче крупно переиграла Мемфис со счетом 132:111. Украинец Алексей Лень отыграл 22 минуты 55 секунд за Хоукс, и за это время заработал 20 очков, став третьим игроком команды по результативности.

Центровой реализовал два из четырех штрафных броска и попал в 8-ми из 13-ти бросков с игры. Также украинец сделал 4 передачи и 8 подборов. Коэффициент полезности Леня составил +1 .

📊 FINAL NUMBERS 📊



Collins 27 PTS / 12 REB / 2 BLK

Young 22 PTS / 8 AST / 3 REB

Len 20 PTS / 8 REB / 4 AST

Huerter 16 PTS / 5 REB / 4 AST

Prince 15 PTS / 3 REB / 3 REB#TrueToAtlanta — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 14 марта 2019 г.

А вот другой украинец, Святослав Михайлюк, не самым удачным образом сыграл за Детройт. Украинский баскетболист отыграл лишь 5 минут 51 секунду за Пистонс и за это время сделал 1 подбор и 1 неудачный трехочковый бросок. Показатель его полезности составил -1.

Детройт проиграл Майами с разницей в более чем в 30 очков - 74:108.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.