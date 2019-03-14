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Михайлюк сыграл 5 минут в проигранном матче Детройта, Лень помог Атланте победить

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Украинские баскетболисты приняли участие в матчах своих команд в НБА.
Алексей Лень в матче против Мемфиса
Алексей Лень в матче против Мемфиса
Getty Images

В очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА состоялись матчи команд, в которых выступают украинские баскетболисты.

Атланта в домашнем матче крупно переиграла Мемфис со счетом 132:111. Украинец Алексей Лень отыграл 22 минуты 55 секунд за Хоукс, и за это время заработал 20 очков, став третьим игроком команды по результативности.

Центровой реализовал два из четырех штрафных броска и попал в 8-ми из 13-ти бросков с игры. Также украинец сделал 4 передачи и 8 подборов. Коэффициент полезности Леня составил +1 .

А вот другой украинец, Святослав Михайлюк, не самым удачным образом сыграл за Детройт. Украинский баскетболист отыграл лишь 5 минут 51 секунду за Пистонс и за это время сделал 1 подбор и 1 неудачный трехочковый бросок. Показатель его полезности составил -1.

Детройт проиграл Майами с разницей в более чем в 30 очков - 74:108.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, Атланта, Атланта Хоукс, Алексей Лень, Детройт, Детройт Пистонс, Святослав Михайлюк, NBA
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Комментариев (1)
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    14.03.2019, 09:53
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