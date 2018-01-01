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НБА: Нью-Йорк проиграл Индиане, Лейкерс выиграли у Чикаго

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 12 марта.
НБА: результаты матчей за 12 марта
НБА: результаты матчей за 12 марта
Getty Images

Филадельфия – Кливленд 106:99 (24:12, 29:35, 28:30, 25:22)

Индиана – Нью-Йорк 103:98 (27:29, 28:23, 30:21, 18:25)

Даллас – Сан-Антонио 105:112 (24:34, 29:26, 21:24, 31:28)

Новый Орлеан – Милуоки 113:130 (23:23, 25:33, 41:45, 24:29)

Чикаго – Лейкерс 107:123 (34:16, 26:39, 24:43, 23:25)

Клипперс – Портленд 104:125 (30:23, 22:27, 32:35, 20:40)

Денвер – Миннесота 133:107 (31:20, 27:28, 36:30, 39:29)

 

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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