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НБА: Детройт крупно проиграл Бруклину, Клипперс разгромил Бостон

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Представляем результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 11-е марта.
Детроит крупно проиграл Бруклину (75:103)
Детроит крупно проиграл Бруклину (75:103)
Getty Images

Вашингтон – Сакраменто 121:115 (28:20, 31:40, 31:21, 31:34)

Кливленд – Торонто 126:101 (25:24, 34:31, 32:22, 35:24)

Бруклин – Детройт 103:75 (27:19, 34:16, 27:27, 15:13)

Хьюстон – Шарлотт 118:106 (38:19, 33:25, 22:36, 25:26)

Юта – Оклахома-Сити 89:98 (21:22, 16:28, 26:27, 26:21)

Клипперс – Бостон 140:115 (25:19, 37:30, 39:36, 39:30)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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