НБА: Детройт крупно проиграл Бруклину, Клипперс разгромил Бостон
Представляем результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 11-е марта.
Вашингтон – Сакраменто 121:115 (28:20, 31:40, 31:21, 31:34)
Кливленд – Торонто 126:101 (25:24, 34:31, 32:22, 35:24)
Бруклин – Детройт 103:75 (27:19, 34:16, 27:27, 15:13)
Хьюстон – Шарлотт 118:106 (38:19, 33:25, 22:36, 25:26)
Юта – Оклахома-Сити 89:98 (21:22, 16:28, 26:27, 26:21)
Клипперс – Бостон 140:115 (25:19, 37:30, 39:36, 39:30)
Полная версия правил