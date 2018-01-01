Лень набрал 19 очков и помог Атланте выиграть матч против Нового Орлеана

Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата.

В рамках очередного игрового дня в НБА состоялся матч Атланты против Нового Орлеана.

Участие в поединке принял украинский центровой Хоукс Алексей Лень. Украинец провел на паркете 29 минут и за это время показал третий результат в команде, набрав 19 очков. Также Лень совершил 9 подборов и допустил 1 потерю.

📊 FINAL NUMBERS 📊



Huerter 27 PTS / 4 REB / 3 AST

Collins 23 PTS / 10 REB / 4 BLK

Len 19 PTS / 9 REB / 1 BLK

Bazemore 13 PTS / 7 REB / 5 AST

Prince 13 PTS / 5 AST / 4 REB#TrueToAtlanta — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 11 марта 2019 г.

Отметим, что Атланта выиграла этот матч со счетом 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30).

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.