Лень набрал 19 очков и помог Атланте выиграть матч против Нового Орлеана
Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата.
В рамках очередного игрового дня в НБА состоялся матч Атланты против Нового Орлеана.
Участие в поединке принял украинский центровой Хоукс Алексей Лень. Украинец провел на паркете 29 минут и за это время показал третий результат в команде, набрав 19 очков. Также Лень совершил 9 подборов и допустил 1 потерю.
📊 FINAL NUMBERS 📊— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 11 марта 2019 г.
Huerter 27 PTS / 4 REB / 3 AST
Collins 23 PTS / 10 REB / 4 BLK
Len 19 PTS / 9 REB / 1 BLK
Bazemore 13 PTS / 7 REB / 5 AST
Prince 13 PTS / 5 AST / 4 REB#TrueToAtlanta
Отметим, что Атланта выиграла этот матч со счетом 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30).
Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.
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