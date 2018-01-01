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Лень набрал 19 очков и помог Атланте выиграть матч против Нового Орлеана

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Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

В рамках очередного игрового дня в НБА состоялся матч Атланты против Нового Орлеана.

Участие в поединке принял украинский центровой Хоукс Алексей Лень. Украинец провел на паркете 29 минут и за это время показал третий результат в команде, набрав 19 очков. Также Лень совершил 9 подборов и допустил 1 потерю.

Отметим, что Атланта выиграла этот матч со счетом 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30).

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Атланта, Атланта Хоукс, Алексей Лень, NBA
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