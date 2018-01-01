НБА: Детройт разгромил Чикаго, Новый Орлеан проиграл Атланте
Детройт – Чикаго 131:108 (31:32, 30:23, 42:25, 28:28)
Детройт: Гриффин (28), Джексон (21 + 6 передач), Драммонд (16 + 15 подборов),Эллингтон (13), Робинсон (2) – старт; Гэллоуэй (21), Кеннард (9 + 9 подборов), Томас (7), Луэр (7), Смит (4), Макер (3 + 6 передач), Кальдерон(0).
Чикаго: Портер (17), Маркканен (17), Арчидиаконо (10), Лопес (9), Данн (7) – старт;Селден (18), Харрисон (11 + 7 передач), Блэйкни (9), Фелисио (8 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (2).
Майами – Торонто 104:125 (27:32, 27:36, 25:23, 25:34)
Майами: Адебайо (19), Уэйтерс (15), Уинслоу (10), Ричардсон (8), Олиник (1) – старт;Уэйд (15), Макгрудер (13), Драгич (11), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Джонс (4),Андерсон (0).
Торонто: Лаури (24 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Сиакам (20), Грин (15),Маккоу (10), Ибака (10 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (15), Лин (11), Ануноби(11), Марк Газоль (6), Миллер (3), Буше (0).
Филадельфия – Индиана 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19)
Филадельфия: Эмбиид (33 + 12 подборов), Харрис (16 + 8 подборов), Б. Симмонс (15 + 6 передач), Батлер (12), Редик (9) – старт; Эннис (8), Скотт (8), Дж. Симмонс(3), Макконнелл (2), Джонсон (0 + 7 подборов), Болден (0), Пэттон (0).
Индиана: Богданович (18), Коллисон (14), Янг (9 + 9 подборов), Тернер (6), Мэттьюз(5) – старт; Макдермотт (10), Сабонис (9 + 6 передач + 5 потерь), Холидэй(6), О’Куинн (6), Джозеф (4), Лиф (2), Самнер (0), Рид (0).
Атланта – Новый Орлеан 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30)
Мемфис – Орландо 105:97 (26:17, 23:31, 26:24, 30:25)
Даллас – Хьюстон 93:94 (26:25, 28:33, 18:26, 21:13)
Миннесота – Нью-Йорк 103:92 (23:22, 32:23, 25:20, 23:27)
Сан-Антонио – Милуоки 121:114 (25:32, 29:28, 33:23, 34:31)
Голден Стэйт – Финикс 111:115 (29:16, 28:40, 23:23, 31:36)
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