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Тренер Атланты: Лень станет угрозой для наших соперников

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Пирс сравнил украинца с Дуэйном Дэдмоном.
Ллойд Пирс
Ллойд Пирс
Getty Images

Главный тренер Атланты Ллойд Пирс прокомментировал результативность украинского центрового команды Алексея Леня в текущем сезоне.

"Целью команды в течение всего года было улучшение реализации трехочковых бросков. Тот факт, что Лень забивает более 34% трехочковых во многом обеспечен улучшением его игры за последние две недели. Алексей должен улучшить этот показатель на несколько процентов и тогда он сможет совершать минимум три попытки за игру.

Многие могут сказать, что такая точность Леня случайна, что он только первый год бросает трехочковые. Но я так не думаю. В дальнейшем все скажут, что необходимо защищаться против Алекса на периметре, потому что он станет угрозой для них. Он будет похож на Дуэйна Дэдмона", - приводит слова Пирса SportstalKatl.

Напомним, Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты против Бруклина (112:114).

Ранее сообщалось, что Лень установил сразу два личных рекорда в поединке с Чикаго (123:118).

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Теги: Ллойд Пирс, Алексей Лень, НБА, Атланта
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