Переключиться на мобильную версию

Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты

Комментариев: 0
Центровой Атланты провел очередной матч регулярного чемпионата НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта дома проиграла Бруклину (112:114). В поединке принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 15 очков за игру.

За 29 минут и 25 секунд игрового времени центровой успел совершить 4 подбора. Лень попал 7 из 14-ми бросков с игры. Также украинец реализовал 1 из 7 трехочоквых бросков.

Коэффициент полезности украинца на паркете составил -7.

В свою очередь Детройт, команда украинца Святослава Михайлюка, свой ближайший матч проведет 10 марта в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите все результаты игрового дня в НБА.

Поделись:
Теги: Алексей Лень, Атланта, Бруклин, НБА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь