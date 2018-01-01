Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты

Центровой Атланты провел очередной матч регулярного чемпионата НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта дома проиграла Бруклину (112:114). В поединке принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 15 очков за игру.

За 29 минут и 25 секунд игрового времени центровой успел совершить 4 подбора. Лень попал 7 из 14-ми бросков с игры. Также украинец реализовал 1 из 7 трехочоквых бросков.

Коэффициент полезности украинца на паркете составил -7.

В свою очередь Детройт, команда украинца Святослава Михайлюка, свой ближайший матч проведет 10 марта в 18:00 по киевскому времени.

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