НБА: Бруклин сильнее Атланты, Лейкерс проиграли Бостону
Нью-Йорк – Сакраменто 94:102 (30:23, 16:25, 22:32, 26:22)
Нью-Йорк: Смит-мл. (18), Джордан (14 + 15 подборов), Томас (10 + 7 подборов), Нокс (7), Дотсон(5) - старт; Корнет (4), Элленсон (0), Робинсон (8 + 9 подборов), Мудиай (9), Дженкинс (9), Трир(10)
Сакраменто: Фокс (30 + 8 передач), Хилд (19), Барнс (11 + 8 подборов), Богданович (9), Коули-Стайн (7 + 12 подборов) - старт; Джайлс (6), Бьелица (13 + 10 подборов), Феррелл (5), Брюэр (2)
Атланта – Бруклин 112:114 (23:26, 24:30, 30:27, 35:31)
Атланта: Коллинс (33 + 20 подборов), Янг (23 + 10 подборов + 11 передач), Лень (15), Принс (13), Хертер (4) - старт; Джонсон (0), Бембри (6), Картер (10), Зеллер (0), Адамс (3), Андерсон (0), Бэйзмор (5)
Бруклин: Аллен (20 + 12 подборов), Расселл (18), Куруч (16), Харрис (11), Крэбб (10) - старт; Дэвис(1 + 8 подборов), Кэрролл (13), Динуидди (23 + 7 передач), Леверт (2)
Миннесота – Вашингтон 135:130 OT (28:39, 32:32, 35:28, 26:22, 14:9)
Миннесота: Таунс (40 + 16 подборов), Шарич (13), Бэйтс-Диоп (12), Тиг (7 + 8 передач), Окоги (3) - старт; Толливер (7), Гибсон (15 + 13 подборов), Джонс (4), Роуз (29), Рейнолдс (5)
Вашингтон: Бил (36 + 10 подборов + 9 передач), Ариза (27), Портис (21 + 12 подборов), Грин (10), Саторански (9 + 11 передач) - старт; Паркер (15 + 8 подборов - 5 потерь), Браун мл. (2), Деккер (2), Брайант (8)
Лейкерс – Бостон 107:120 (24:25, 23:32, 29:36, 31:27)
Лейкерс: Джеймс (30 + 10 подборов + 12 передач), Вагнер (22), МакГи (8), Рондо (4 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (2) - старт; Уильямс (18 + 10 подборов), Бонга (0), Карусо (8), Харт (8), Буллок (7)
Бостон: Ирвинг (30 + 7 подборов), Моррис (16 + 7 подборов), Смарт (16), Хорфорд (10 + 8 подборов), Тейтум (6) - старт; Оджолей (0), Ябуселе (2), Тайс (0), Хэйворд (15), Бэйнс (7), Розир(10), Уанамейкер (0), Браун (8)
Милуоки – Шарлотт 131:114 (24:32, 31:27, 39:28, 37:27)
Милуоки: Адетокумбо (26 + 13 подборов - 5 потерь), Лопес (25 + 8 подборов), Брогдон (18), Бледсоу (11), Миддлтон (9) - старт; Уилсон (0), Миротич (18), Ильясова (7), ДиВинчензо (11), Коннотон (2), Снелл (4)
Шарлотт: Уокер (25), Бриджес (15), Батюм (14 + 8 подборов), Зеллер (10), Уильямс (5 + 8 подборов) - старт; Камински (16), Эрнангомес (3), Грэм (6), Лэмб (14), Бэйкон (3), Монк (3)
Портленд – Финикс 127:120 (24:23, 42:24, 36:30, 25:43)
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