Представляем подборку самых ярких моментов НБА за пятницу, 8 марта.

Кевин Дюрант Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Руди Гобера, Донована Митчелла, Кевина Дюранта, Салаха Межри, Абделя Надера, Коллина Секстона, Марвина Уильямса, Криса Пола, Бена Симмонса и Джеймса Хардена.

Смотрите также победный бросок Хэйворда, который попал в подборку лучших моментов НБА.