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Отличный проход Хардена и шикарный данк Дюранта - среди лучших моментов дня в НБА

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Представляем подборку самых ярких моментов НБА за пятницу, 8 марта.

Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Руди Гобера, Донована Митчелла, Кевина Дюранта, Салаха Межри, Абделя Надера, Коллина Секстона, Марвина Уильямса, Криса Пола, Бена Симмонса и Джеймса Хардена.

Смотрите также победный бросок Хэйворда, который попал в подборку лучших моментов НБА.

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Теги: Кевин Дюрант, НБА, баскетбол, топ-10, видео, лучшие моменты, NBA
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