Отличный проход Хардена и шикарный данк Дюранта - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку самых ярких моментов НБА за пятницу, 8 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В топ-10 попали эпизоды с участием Руди Гобера, Донована Митчелла, Кевина Дюранта, Салаха Межри, Абделя Надера, Коллина Секстона, Марвина Уильямса, Криса Пола, Бена Симмонса и Джеймса Хардена.
Смотрите также победный бросок Хэйворда, который попал в подборку лучших моментов НБА.
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