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НБА: Милуоки разгромил Индиану, Портленд в овертайме уступил Оклахоме

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Представляем результаты матчей НБА за четверг, 7-е марта.
Милуоки разгромил Индиану со счетом 117:98
Милуоки разгромил Индиану со счетом 117:98
nba.com/bucks/

Милуоки – Индиана 117:98 (32:24, 22:26, 30:22, 33:26)

Милуоки: Адетокумбо (29 + 12 подборов + 6 потерь), Миддлтон (27), Лопес (13 + 4 блок-шота), Бледсоу (12), Брогдон (7) – старт; Снелл (9), Ильясова (9),Дивинченцо (5), Коннотон (3 + 7 подборов), Миротич (2), Пау Газоль (1),Уилсон (0).

Индиана: Тернер (22 + 17 подборов), Богданович (17), Мэттьюз (10), Янг (10),Коллисон (9 + 9 передач) – старт; О’Куинн (11), Макдермотт (7), Джозеф (5),Эванс (3), Холидэй (2), Лиф (2), Самнер (0).

Портленд – Оклахома-Сити 121:129 OT (30:31, 31:27, 22:27, 30:28, 8:16)

Портленд: Лиллард (51 + 9 передач), Макколлум (25), Нуркич (13 + 17 подборов),Амину (9 + 9 подборов), Харклесс (2) – старт; Худ (10), Сет Карри (8), Кантер(3), Лэйман (0), Лабиссьер (0), Ленард (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 7 подборов + 8 потерь), Джордж (32 + 14 подборов + 6 передач), Грант (14), Адамс (12 + 7 подборов), Фергюсон (6) – старт; Шредер(14), Ноэл (6), Надер (4), М-ф Моррис (4 + 10 подборов), Фелтон (0).

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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