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Лень набрал 11 очков в матче против Сан-Антонио, Михайлюк не попал в заявку Детройта

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Украинские биатлонисты по-разному провели очередной игровой день в НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта дома проиграла Сан-Антонио (104:111). В поединке принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 11 очков.

Он провел на паркете 28 минут и 35 секунд. За это время баскетболист сделал две передачи и семь подборов. Лень попал четыре из восьми бросков с игры, два из которых произошли из-за дуги. Также украинец реализовал один из двух штрафных бросков.

Коэффициент полезности Леня на паркете оценили в +12.

В свою очередь, атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк снова не попал в заявку на игру. В этот раз в матче против Миннесоты, который Пистонс выиграли (131:114). 

Смотрите также все результаты матчей за 6 марта.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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