Переключиться на мобильную версию

НБА: Бруклин победил Кливленд, Лейкерс проиграли Денверу

Комментариев: 1
Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 6 марта.
НБА: результаты матчей за 6 марта
НБА: результаты матчей за 6 марта
Getty Images

Вашингтон – Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)

Детройт – Миннесота 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)

Шарлотт – Майами 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)

Атланта – Сан-Антонио 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

Бруклин – Кливленд 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)

Чикаго – Филадельфия 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)

Новый Орлеан – Юта 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)

Финикс – Нью-Йорк 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32)

Сакраменто – Бостон 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29)

Лейкерс – Денвер 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
    07.03.2019, 10:00
Оценка:  0
Я заробляю 235 доларів на годину, працюючи з дому. Я був вражений, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому 300 доларів, але я бачу, як вона працює зараз. Я відчуваю стільки свободи тепер, коли я власний бос.
Це те, що я роблю ... >>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь