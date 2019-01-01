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Невероятный проход Таунса и роскошный слэм Лавина - среди лучших моментов дня в НБА

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Представляем лучшие моменты дня в НБА за вторник, 5-е марта.

Карл-Энтони Таунс
Карл-Энтони Таунс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Джейсона Тэйтума (Бостон), Майка Конли (Мемфис), Гордона Хэйворда (Бостон), Зака Лавина (Чикаго), Карла-Энтони Таунса (Миннесота) и других звезд НБА.

Смотрите также отличный аллей-уп Энтони Дэвиса в подборке лучших моментов минувшего игрового дня.

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Теги: Джейсон Тэйтум, Карл-Энтони Таунс, Гордон Хэйворд, Зак Лавин, НБА, видео, лучшие моменты, топ-10, NBA
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