Невероятный проход Таунса и роскошный слэм Лавина - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем лучшие моменты дня в НБА за вторник, 5-е марта.

Карл-Энтони Таунс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Джейсона Тэйтума (Бостон), Майка Конли (Мемфис), Гордона Хэйворда (Бостон), Зака Лавина (Чикаго), Карла-Энтони Таунса (Миннесота) и других звезд НБА.

Смотрите также отличный аллей-уп Энтони Дэвиса в подборке лучших моментов минувшего игрового дня.