Представляем подборку самых ярких моментов в матчах НБА за понедельник, 5 марта.

Энтони Дэвис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Ламаркуса Олдриджа, Деррика Джонса, Денниса Смита-младшего, Деандре Бембри, Де'Аарона Фокса, Ричауна Холмса, Джо Харриса, Энтони Дэвиса и других.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень улучшил свою статистику в последних матчах НБА.