Аллей-уп Дэвиса - в топ-10 лучших моментов НБА
Представляем подборку самых ярких моментов в матчах НБА за понедельник, 5 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В топ-10 попали эпизоды с участием Ламаркуса Олдриджа, Деррика Джонса, Денниса Смита-младшего, Деандре Бембри, Де'Аарона Фокса, Ричауна Холмса, Джо Харриса, Энтони Дэвиса и других.
Ранее сообщалось, что Алексей Лень улучшил свою статистику в последних матчах НБА.
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