Украинский баскетболист реализовал 58,3% трехочковых.

Центровой Атланты Алексей Лень улучшил свои статистические показатели в последних матчах НБА.

В феврале украинец реализовал 10 из 21 треохчкових бросков (47,6 %), а в поединках с Чикаго (1 и 3 марта) 7 из 12 попыток забросить трехочоковый завершились успехом (58,3%).

Таким образом, 25-летний баскетболист улучшил свою статистику по этому показателю, потому что его средний показатель за сезон составляет 35,0%.

Ранее сообщалось, что Лень установил два личных рекорда в матче НБА.