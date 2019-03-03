Роскошный трехочковый Хардена и мощный данк Стаускаса - в топ-10 лучших моментов НБА

Представляем подборку самых ярких моментов в матчах НБА за воскресенье, 3 марта.

Джеймс Харден Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Брэдли Била, Иша Смита, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, Ника Стаускаса и других.

Ранее сообщалось, что украинец Алексей Лень в минувший игровой день установил сразу два личных рекорда.