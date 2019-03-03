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Роскошный трехочковый Хардена и мощный данк Стаускаса - в топ-10 лучших моментов НБА

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Представляем подборку самых ярких моментов в матчах НБА за воскресенье, 3 марта.

Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Брэдли Била, Иша Смита, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, Ника Стаускаса и других.

Ранее сообщалось, что украинец Алексей Лень в минувший игровой день установил сразу два личных рекорда.

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Теги: НБА, баскетбол, топ-10, видео, лучшие моменты, NBA
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