Роскошный трехочковый Хардена и мощный данк Стаускаса - в топ-10 лучших моментов НБА
Представляем подборку самых ярких моментов в матчах НБА за воскресенье, 3 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В топ-10 попали эпизоды с участием Брэдли Била, Иша Смита, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, Ника Стаускаса и других.
Ранее сообщалось, что украинец Алексей Лень в минувший игровой день установил сразу два личных рекорда.
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