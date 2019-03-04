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Лень установил два личных рекорда в матче НБА, Михайлюк вновь пропустил игру Детройта

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Среди украинцев в НБА лишь один принял участие в игре своей команды.
Алексей Лень (слева) в матче против Чикаго
Алексей Лень (слева) в матче против Чикаго
Getty Images

В НБА состоялся очередной игровой день, в рамках которого Атланта встретилась с Чикаго. Участие в этом поединке принял украинский центровой Алексей Лень.

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Украинец стал самым результативным игроком встречи. Лень провел на паркете 27 минут, за которые набрал 28 очков - забил 5 из 8-ми трехочковых, 9 из 18-ти бросков с игры и 5 из 8-ми штрафных.

Алексей Лень (в центре) в матче против Чикаго
Алексей Лень (в центре) в матче против Чикаго
Getty Images

Также Лень совершил 9 подборов, 2 ассиста, 2 блок-шота и получил 5 фолов. Коэффициент полезности украинца составил +5.

Стоит отметить, что украинец в этом поединке установил сразу два личных рекорда - по количеству трехочковых за матч в карьере (ранее максимально он забивал 3 трехочковых за матч), а также по количеству набранных очков в текущем сезоне (предыдущий показатель - 24 очка).

Алексей Лень (справа) в матче против Чикаго
Алексей Лень (справа) в матче против Чикаго
Getty Images

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А вот у Святослава Михайлюка в очередной раз не получилось сыграть - Детройт в матче против Торонто вновь не выпустил украинца на паркет. Отметим, что Пистонс все же вырвали победу над соперником в овертайме - 112:107.

Вашему вниманию все результаты очередного игрового дня в НБА, а также турнирные таблицы регулярного чемпионата.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, NBA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Люблю_Украину    04.03.2019, 10:07
Оценка:  0
Люблю_Украину
Почему моя лень не ставит никаких рекордов?(
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