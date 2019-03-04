Лень установил два личных рекорда в матче НБА, Михайлюк вновь пропустил игру Детройта
В НБА состоялся очередной игровой день, в рамках которого Атланта встретилась с Чикаго. Участие в этом поединке принял украинский центровой Алексей Лень.
alex len is going to work early.— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 3 March 2019
has 7⃣ of our 9⃣ points. pic.twitter.com/qSpCquVih6
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Украинец стал самым результативным игроком встречи. Лень провел на паркете 27 минут, за которые набрал 28 очков - забил 5 из 8-ми трехочковых, 9 из 18-ти бросков с игры и 5 из 8-ми штрафных.
Также Лень совершил 9 подборов, 2 ассиста, 2 блок-шота и получил 5 фолов. Коэффициент полезности украинца составил +5.
📊 FINAL NUMBERS 📊— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 3 March 2019
Len 28 PTS / 9 REB / 2 BLK
*Young 18 PTS / 5 AST
Adams 14 PTS / 4 AST
Dedmon 13 PTS / 12 REB
Huerter 12 PTS
Bazemore 10 PTS / 7 REB#TrueToAtlanta
Стоит отметить, что украинец в этом поединке установил сразу два личных рекорда - по количеству трехочковых за матч в карьере (ранее максимально он забивал 3 трехочковых за матч), а также по количеству набранных очков в текущем сезоне (предыдущий показатель - 24 очка).
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А вот у Святослава Михайлюка в очередной раз не получилось сыграть - Детройт в матче против Торонто вновь не выпустил украинца на паркет. Отметим, что Пистонс все же вырвали победу над соперником в овертайме - 112:107.
Вашему вниманию все результаты очередного игрового дня в НБА, а также турнирные таблицы регулярного чемпионата.
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