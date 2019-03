Лень установил два личных рекорда в матче НБА, Михайлюк вновь пропустил игру Детройта

В НБА состоялся очередной игровой день, в рамках которого Атланта встретилась с Чикаго. Участие в этом поединке принял украинский центровой Алексей Лень.

alex len is going to work early.



has 7⃣ of our 9⃣ points. pic.twitter.com/qSpCquVih6