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НБА: Атланта вырвала победу у Чикаго, Торонто в овертайме уступил Детройту

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 3-е марта.
Атланта обыграла Чикаго со счетом 123:118
Атланта обыграла Чикаго со счетом 123:118
Getty Images

Шарлотт – Портленд 108:118 (25:32, 25:24, 30:25, 28:37)

Бостон – Хьюстон 104:115 (23:33, 20:32, 35:35, 26:15)

Чикаго – Атланта 118:123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27)

Кливленд – Орландо 107:93 (29:24, 23:24, 15:24, 40:21)

Клипперс – Нью-Йорк 128:107 (38:20, 44:26, 19:32, 27:29)

Детройт – Торонто 112:107 OT (24:19, 24:26, 25:33, 27:22, 12:7)

Вашингтон – Миннесота 135:121 (40:36, 22:28, 35:23, 38:34)

Оклахома-Сити – Мемфис 99:95 (25:28, 21:24, 21:23, 32:20)

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
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