К сожалению, клуб из Лос-Анджелеса не порадовал именитого теннисиста победой.

Лучший теннисист планеты Новак Джокович сейчас находится в Лос-Анджелесе, где решил сходить на матч регулярного чемпионата НБА Лейкерс - Милуоки.

"Я с двумя легендами. Карим и Табаш", - написал Джокович на своей страничке в Twitter.

Sa dve legende. Kareem i Tabaš.

Me with two legends. Kareem and Tabash. @NBA pic.twitter.com/EZzHTZHxLW — Novak Djokovic (@DjokerNole) 2 March 2019

Джокович пришел поддержать Лейкерс и его лидера ЛеБрона Джеймса, а также посмотреть на игру любимой команды.

К сожалению, ЛеБрон и компания даже с такой звездной поддержкой не смогли выиграть матч, проиграв со счетом 120:131.

Отметим, что Джокович находится в Америке, где готовится к старту турнира ATP серии Premier в калифорнийском Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что главная цель Новака Джоковича в теннисе - одолеть Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос.