Джокович решил посмотреть на легендарного ЛеБрона, посетив матч Лейкерс
Лучший теннисист планеты Новак Джокович сейчас находится в Лос-Анджелесе, где решил сходить на матч регулярного чемпионата НБА Лейкерс - Милуоки.
"Я с двумя легендами. Карим и Табаш", - написал Джокович на своей страничке в Twitter.
Sa dve legende. Kareem i Tabaš.— Novak Djokovic (@DjokerNole) 2 March 2019
Me with two legends. Kareem and Tabash. @NBA pic.twitter.com/EZzHTZHxLW
Джокович пришел поддержать Лейкерс и его лидера ЛеБрона Джеймса, а также посмотреть на игру любимой команды.
All love from @DjokerNole for Lakers-Bucks! 🎾🏆 #LakeShow pic.twitter.com/MBQO8ILH2x— ESPNLosAngeles (@ESPNLosAngeles) 2 March 2019
К сожалению, ЛеБрон и компания даже с такой звездной поддержкой не смогли выиграть матч, проиграв со счетом 120:131.
Отметим, что Джокович находится в Америке, где готовится к старту турнира ATP серии Premier в калифорнийском Индиан-Уэллсе.
Ранее сообщалось, что главная цель Новака Джоковича в теннисе - одолеть Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос.
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