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Джокович решил посмотреть на легендарного ЛеБрона, посетив матч Лейкерс

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К сожалению, клуб из Лос-Анджелеса не порадовал именитого теннисиста победой.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Лучший теннисист планеты Новак Джокович сейчас находится в Лос-Анджелесе, где решил сходить на матч регулярного чемпионата НБА Лейкерс - Милуоки.

"Я с двумя легендами. Карим и Табаш", - написал Джокович на своей страничке в Twitter.

Джокович пришел поддержать Лейкерс и его лидера ЛеБрона Джеймса, а также посмотреть на игру любимой команды.

К сожалению, ЛеБрон и компания даже с такой звездной поддержкой не смогли выиграть матч, проиграв со счетом 120:131.

Отметим, что Джокович находится в Америке, где готовится к старту турнира ATP серии Premier в калифорнийском Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что главная цель Новака Джоковича в теннисе - одолеть Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос.

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Теги: NBA, баскетбол, НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, Новак Джокович, Лейкерс
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