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Лень оформил дабл-дабл в проигранном матче Атланты

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Украинец провел на паркете почти 36 минут.
Алексей Лень в матче против Чикаго
Алексей Лень в матче против Чикаго
nba.com/hawks/

В рамках регулярного чемпионата НБА состоялся очередной игровой день. Самой результативной стала встреча Атланты и Чикаго, в которой командам пришлось провести четыре овертайма.

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Участие в поединке принял украинский центровой Хоукс Алексей Лень, который провел на паркете 35 минут 53 секунды. За это время украинец оформил дабл-дабл - он набрал 24 очка, совершил 10 подборов, 2 блока, 1 передачу и 1 перехват.

К сожалению, усилий Леня оказалось недостаточно - по итогам четырех овертаймов команда проиграла Чикаго со счетом 161:168.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА, а также турнирные таблицы регулярного чемпионата.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Чикаго, баскетбол, НБА, NBA
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