В минувший игровой день в НБА лишь один украинец вышел на паркет.

В рамках очередного игрового дня в НБА прошли матчи команд, в составе которых выступают украинские баскетболисты.

Так, Атланта обыграла в овертайме Миннесоту со счетом 131:123, а украинец Алексей Лень отыграл чуть больше 9-ти минут за Хоукс. За это время центровой набрал лишь 1 очко, реализовав бросок с линии штрафных, а также отметился 1 подбором.

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Детройт Пистонс провели матч против Сан-Антонио, и уступили со счетом 95:103. К сожалению, атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк вновь не вышел на паркет. Это уже шестой пропущенный матч украинца после перехода в Пистонс.

Отметим, что Детройт занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как Хоукс находится на 12-й строчке. Вашему вниманию полные турнирные таблицы НБА.

Также смотрите все результаты очередного игрового дня в НБА.