Переключиться на мобильную версию

Михайлюк вновь пропустил матч Детройта, Лень помог Атланте одержать победу в матче НБА

Комментариев: 0
В минувший игровой день в НБА лишь один украинец вышел на паркет.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

В рамках очередного игрового дня в НБА прошли матчи команд, в составе которых выступают украинские баскетболисты.

Так, Атланта обыграла в овертайме Миннесоту со счетом 131:123, а украинец Алексей Лень отыграл чуть больше 9-ти минут за Хоукс. За это время центровой набрал лишь 1 очко, реализовав бросок с линии штрафных, а также отметился 1 подбором.

Читай также: Михайлюк уже пять матчей подряд не играет за Детройт

Детройт Пистонс провели матч против Сан-Антонио, и уступили со счетом 95:103. К сожалению, атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк вновь не вышел на паркет. Это уже шестой пропущенный матч украинца после перехода в Пистонс.

Отметим, что Детройт занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как Хоукс находится на 12-й строчке. Вашему вниманию полные турнирные таблицы НБА.

Также смотрите все результаты очередного игрового дня в НБА.

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь