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Михайлюк уже пять матчей подряд не играет за Детройт

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После перехода в новый клуб украинец сыграл лишь в одном матче.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
instagram.com/sviat_10/

Украинский свингмен Святослав Михайлюк уже пятый матч подряд не выходит играть за Детройт Пистонс.

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Михайлюк, которого Лейкерс отдал в Детройт, после перехода лишь один раз сыграл за новый клуб - против Нью-Йорка, принеся команде 3 очка. А вот в последующих пяти играх против Вашингтона, Бостона, Атланты, Майами и Индианы украинец участия не принимал.

Отметим, что в крайнем матче НБА Пистонс одержал победу над Индианой со счетом 113:109.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк считает переход в Детройт отличным шансом.

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Теги: баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, NBA
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