НБА: Детройт справился с Индианой, Атланта уступила Хьюстону
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 25 февраля.
Шарлотт – Голден Стэйт 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23)
Кливленд – Портленд 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)
Детройт – Индиана 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)
Бруклин – Сан-Антонио 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)
Майами – Финикс 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)
Чикаго – Милуоки 106:117 (38:25, 16:38, 26:27, 26:27)
Хьюстон – Атланта 119:111 (39:28, 21:32, 35:25, 24:26)
Мемфис – Лейкерс 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24)
Миннесота – Сакраменто 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25)
Новый Орлеан – Филадельфия 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18)
Клипперс – Даллас 121:112 (29:22, 34:35, 28:31, 30:24)
Полная версия правил