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НБА: Детройт справился с Индианой, Атланта уступила Хьюстону

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 25 февраля.
Детройт обыграл Индиану со счетом 113:109
Детройт обыграл Индиану со счетом 113:109
nba.com/pistons/

Шарлотт – Голден Стэйт 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23)

Кливленд – Портленд 110:123 (18:29, 30:42, 36:17, 26:35)

Детройт – Индиана 113:109 (36:20, 19:31, 29:26, 29:32)

Бруклин – Сан-Антонио 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26)

Майами – Финикс 121:124 (29:23, 34:29, 24:32, 34:40)

Чикаго – Милуоки 106:117 (38:25, 16:38, 26:27, 26:27)

Хьюстон – Атланта 119:111 (39:28, 21:32, 35:25, 24:26)

Мемфис – Лейкерс 110:105 (34:31, 27:25, 26:25, 23:24)

Миннесота – Сакраменто 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25)

Новый Орлеан – Филадельфия 110:111 (24:31, 28:34, 31:28, 27:18)

Клипперс – Даллас 121:112 (29:22, 34:35, 28:31, 30:24)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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