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НБА оштрафовала Хардена на 25 тысяч долларов

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Джеймса Хардена наказали за его недовольство судейскими решениями в матче с Лейкерс.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

После матча против Лейкерс защитник Хьюстона Джеймс Харден высказал свое недовльство работой судьи Скотта Фостера, назвав его "грубым и выскокомерным".

Харден также высказал уверенность в том, что судья испытывает к нему личную неприязнь.

За проявленное отношение к судье НБА оштрафовала Хардена на 25 тысяч долларов, сообщает USA Today.

Напомним, что матч Хьюстона против Лейкерс 22 февраля завершился победой "озерников" 111:106.

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Теги: Джеймс Харден, Хьюстон Рокетс, штраф
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