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ЛеБрон: В Лейкерс все привыкли проигрывать, кроме меня

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ЛеБрон Джеймс прокомментировал поражение от Нового Орлеана.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс высказал возмущение партнерами по команде после поражения от Нового Орлеана, заявив, что все в его команде привыкли проигрывать кроме него.

"За последние годы в Лейкерс привыкли проигрывать. Но я не привык к этому. Я никогда не приму поражение как должное. После поражения от Нового Орлеана в 59-й игре сезона, я чувствую себя так же, как уступив в первой с Хьюстоном. Такой уж я.

Многие из моих партнеров не знают, чего стоит выход в плей-офф, поскольку никогда этого не добивались. Они должны почувствовать, что срочно нужно исправлять ситуацию, ведь осталось всего 23 матча регулярного чемпионата", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним, Лейкерс уступили Новому Орлеану со счетом 115:128. 

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Лос Анджелес Лейкерс, НБА
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