НБА: Оклахома в овертайме вырвала победу у Юты, Даллас проиграл Денверу
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 22-е февраля.
Орландо – Чикаго 109:110 (26:24, 27:27, 29:38, 27:21)
Индиана – Новый Орлеан 126:111 (24:35, 34:36, 39:23, 29:17)
Шарлотт – Вашингтон 123:110 (27:38, 38:22, 31:27, 27:23)
Торонто – Сан-Антонио 120:117 (26:23, 29:33, 33:35, 32:26)
Нью-Йорк – Миннесота 104:115 (33:29, 25:37, 25:28, 21:21)
Атланта – Детройт 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)
Мемфис – Клипперс 106:112 (23:36, 30:29, 33:18, 20:29)
Даллас – Денвер 104:114 (30:25, 21:27, 23:39, 30:23)
Оклахома-Сити – Юта 148:147 OT (35:34, 31:23, 27:38, 36:34, 19:18)
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