Однако, украинского дерби на площадке не произошло.

Детройт Пистонс обыграл Атланту Хоукс в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА со счетом 122:125.

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Украинского противостояния в этом матче мы не увидели - Михайлюк не играл за Детройт, а вот Лень провел на паркете 20 минут игрового времени. За это время украинец набрал 8 очков, сделал 6 подборов и 1 перехват. Также Лень реализовал оба трехочковых броска.

Отметим, что Детройт Михайлюка благодаря победе над Атлантой Леня поднялся на восьмое место в восточной конференции, а вот Хоукс продолжает находиться на 12-й позиции.

Вашему вниманию турнирная таблица НБА.