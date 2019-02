ЛеБрон повторил рекорд НБА, выйдя в стартовой пятерке Матча всех звезд

В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) состоялся Матч всех звезд НБА. Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс в 15-й раз в карьере вышел в стартовом составе.

Таким образом, он повторил рекорд НБА по количеству попаданий в стартовую пятерку звездной встречи, который принадлежит Коби Брайанту.

Отметим, что 15 раз в Матче всех звезд принимали участие Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Шакил О'Нил, Карим Абдул-Джаббар играл в звездной встрече 19 раз.

