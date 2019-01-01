Переключиться на мобильную версию

ЛеБрон повторил рекорд НБА, выйдя в стартовой пятерке Матча всех звезд

Комментариев: 0
Баскетболист в 15-й раз в карьере попал в стартовую пятерку Матча всех звезд НБА.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) состоялся Матч всех звезд НБА. Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс в 15-й раз в карьере вышел в стартовом составе.

Читай также: Матч звезд НБА: Джо Харрис обыграл Карри и Хилда в конкурсе трехочковых бросков

Таким образом, он повторил рекорд НБА по количеству попаданий в стартовую пятерку звездной встречи, который принадлежит Коби Брайанту.

Отметим, что 15 раз в Матче всех звезд принимали участие Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Шакил О'Нил, Карим Абдул-Джаббар играл в звездной встрече 19 раз.

Напомним, в Матче всех звезд НБА команда ЛеБрона Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164. Смотрите также видео обзор этого поединка.

Поделись:
Теги: ЛеБрон Джеймс, НБА, баскетбол, Матч всех звезд, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь