Команда ЛеБрона справилась с командой Янниса в Матче всех звезд НБА.

ЛеБрон Джеймс во время Матча всех звезд НБА Getty Images

В Шарлотт (штат Калифорния, США) состоялся Матч всех звезд НБА, в котором команда ЛеБрона Джеймса обыграла команду Янниса Адетокунбо со счетом 178:164.

Смотрите видео обзор этого поединка:

Команда Янниса – Команда ЛеБрона 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

Команда Янниса:

Адетокунбо (38 + 11 подборов), Джордж (20), Карри (17), Эмбиид (10 + 12 подборов), Уокер (4) – старт; Крис Миддлтон (20), Расселл Уэстбрук (17), Блэйк Гриффин (10), Дирк Новицки (9), Никола Йокич (6), Д'Анджело Рассел (6), Никола Вучевич (4), Кайл Лоури (3).

Команда ЛеБрона:

Дюрант (31), Кавай Леонард (19 очков), ЛеБрон Джеймс (19), Джеймс Харден (12), Кайри Ирвинг (13) – старт; Клэй Томпсон (20), Дамьен Лиллард (18), Карл-Энтони Таунс (11), Брэдли Бил (11), Бен Симмонс (10), Дуэйн Уэйд (7), Энтони Дэвис (5), Ламаркус Олдридж (2).

Напомним, что в преддверии финального Матча всех звезд в рамках уикенда в Шартот состоялся Матч восходящих звезд, в котором сборная США обыграла сборную миру. Видео победного матча сборной США можно посмотреть здесь.

Также были проведены конкурсы между баскетболистами - лучшим в трехочковых бросках стал Джо Харрис, Тэйтум выиграл конкурс мастерства, а Диалло стал лучшим по броскам сверху.