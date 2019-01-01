НБА: Команда ЛеБрона обыграла Команду Янниса в Матче всех звезд

В Шарлотт прошел Матч всех звезд НБА-2019.

ЛеБрон Джеймс во время Матча всех звезд Getty Images

В американском Шарлотт (штат Северная Каролина) подошел к своему завершению яркий баскетбольный уикенд, в рамках которого состоялся Матч всех звезд НБА.

Команда ЛеБрона Джеймса сумела обыграть Команду Янниса Адетокунбо со счетом 178:164. Стоит отметить, что оба коллектива по разу достигли отметки в 50 очков за четверть. Звезды НБА на протяжении всего поединка доказывали, что они - лучшие из лучших.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. А вот награду MVP (Most valuable player) получил Кевин Дюрант, который набрал 31 очко, совершил 7 подборов и 2 блок-шота.

Команда Янниса – Команда ЛеБрона 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

Команда Янниса:

Адетокунбо (38 + 11 подборов), Джордж (20), Карри (17), Эмбиид (10 + 12 подборов), Уокер (4) – старт; Крис Миддлтон (20), Расселл Уэстбрук (17), Блэйк Гриффин (10), Дирк Новицки (9), Никола Йокич (6), Д'Анджело Рассел (6), Никола Вучевич (4), Кайл Лоури (3).

Команда ЛеБрона:

Дюрант (31), Кавай Леонард (19 очков), ЛеБрон Джеймс (19), Джеймс Харден (12), Кайри Ирвинг (13) – старт; Клэй Томпсон (20), Дамьен Лиллард (18), Карл-Энтони Таунс (11), Брэдли Бил (11), Бен Симмонс (10), Дуэйн Уэйд (7), Энтони Дэвис (5), Ламаркус Олдридж (2).

Смотрите видео обзор Матча всех звезд.

Напомним, что в преддверии финального Матча всех звезд в рамках уикенда в Шартот состоялся Матч восходящих звезд, в котором сборная США обыграла сборную миру. Видео победного матча сборной США можно посмотреть здесь.

Также были проведены конкурсы между баскетболистами - лучшим в трехочковых бросках стал Джо Харрис, Тэйтум выиграл конкурс мастерства, а Диалло стал лучшим по броскам сверху.