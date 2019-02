НБА: Команда ЛеБрона обыграла Команду Янниса в Матче всех звезд

В американском Шарлотт (штат Северная Каролина) подошел к своему завершению яркий баскетбольный уикенд, в рамках которого состоялся Матч всех звезд НБА.

Команда ЛеБрона Джеймса сумела обыграть Команду Янниса Адетокунбо со счетом 178:164. Стоит отметить, что оба коллектива по разу достигли отметки в 50 очков за четверть. Звезды НБА на протяжении всего поединка доказывали, что они - лучшие из лучших.

#KEVINDURANT drills 6 triples and scores a team-high 31 PTS as #TeamLeBron comes back to defeat #TeamGiannis, 178-164!#KlayThompson: 20 PTS, 6 3PM#KawhiLeonard : 19 PTS#LeBronJames: 19 PTS, 8 REB#Giannis: 38 PTS, 11 REB, 5 AST pic.twitter.com/ggg0vDsRXi