Тэйтум выиграл конкурс мастерства Матча всех звезд НБА

В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) проходит самый яркий баскетбольный уикенд, собравший всех звезд НБА.

В рамках субботней программы состоялся конкурс мастерства, в котором приняли участие легкий форвард Селтикс Джейсон Тэйтум, разыгрывающий Мемфис Гриззлиз Майк Конли, защитник Даллас Маверикс Лука Дончич, разыгрывающий Сакраменто Кингз Деаарон Фокс, разыгрывающий Атланты Хоукс Трей Янга центровой Денвер Наггетс Никола Йокич, мощный форвард Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузма и центровой Орландо Мэджик Никола Вучевич

В финальную часть соревнований пробились Тэйтум и Янг, однако игрок Бостон Селтикс сумел стать лучшим благодаря шикарному трехочковому из центра площадки.

Jayson Tatum defeats Trae Young in the Finals to win the #TacoBellSkills challenge! #NBAAllStar



WATCH #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/Vj3jSunoNd