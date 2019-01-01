Тэйтум выиграл конкурс мастерства Матча всех звезд НБА

В финале Джейсон Тэйтум победил одноклубника Алексея Леня Трея Янга.

В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) проходит самый яркий баскетбольный уикенд, собравший всех звезд НБА.

В рамках субботней программы состоялся конкурс мастерства, в котором приняли участие легкий форвард Селтикс Джейсон Тэйтум, разыгрывающий Мемфис Гриззлиз Майк Конли, защитник Даллас Маверикс Лука Дончич, разыгрывающий Сакраменто Кингз Деаарон Фокс, разыгрывающий Атланты Хоукс Трей Янга центровой Денвер Наггетс Никола Йокич, мощный форвард Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузма и центровой Орландо Мэджик Никола Вучевич

В финальную часть соревнований пробились Тэйтум и Янг, однако игрок Бостон Селтикс сумел стать лучшим благодаря шикарному трехочковому из центра площадки.

Отметим, что Матч всех звезд НБА состоится 18 февраля 3 часа ночи по киевскому времени.

Напомним, победителем конкурса трехочковых стал Джо Харрис, а в бросках сверху лучшим оказался Хамиду Диалло.

Ранее сообщалось, что сборная США разгромила сборную мира в Матче восходящих звезд. Видео обзор этого поединка можно посмотреть здесь.