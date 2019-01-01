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Диалло стал лучшим в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд НБА

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В финальной серии соревнований Хамиду Диалло обыграл Денниса Смита.
Хамиду Диалло
Хамиду Диалло
Getty Images

В рамках уикенда Матча всех звезд НБА состоялся конкурс по броскам сверху.

В соревновании сыграли защитник Оклахома Сити Хамиду Диалло, разыгрывающий Нью-Йорк Никс Деннис Смит, мощный форвард Атланты Хоукс Джон Коллинз и легкий форвард Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес.

В решающую серию соревнований пробились Смит и Диалло, и именно последний сумел вырвать победу.

Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится 18 февраля в 3 часа ночи по киевскому времени в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).

Хамиду Диалло исполняет бросок сверху на Матче всех звезд
Хамиду Диалло исполняет бросок сверху на Матче всех звезд
Getty Images

Ранее сообщалось, что Джо Харрис победил в конкурсе трехочковых бросков. Также отмечалось, что сборная США разгромила сборную мира в Матче восходящих звезд. Видео обзор этого поединка можно посмотреть здесь.

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Теги: НБА, Матч всех звезд, баскетбол, NBA
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