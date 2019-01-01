Диалло стал лучшим в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд НБА
В рамках уикенда Матча всех звезд НБА состоялся конкурс по броскам сверху.
В соревновании сыграли защитник Оклахома Сити Хамиду Диалло, разыгрывающий Нью-Йорк Никс Деннис Смит, мощный форвард Атланты Хоукс Джон Коллинз и легкий форвард Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес.
💥💥 Every dunk from the 2019 #ATTSlamDunk contest! #NBAAllStar #StateFarmSaturday pic.twitter.com/WDNxYWFtHh— NBA (@NBA) 17 февраля 2019 г.
В решающую серию соревнований пробились Смит и Диалло, и именно последний сумел вырвать победу.
🚨 SUPERMAN ALERT! 🚨— NBA (@NBA) 17 февраля 2019 г.
Hamidou Diallo leaps over @SHAQ and finishes with the HONEY DIP DUNK for a 5⃣0⃣! 😤😤#ATTSlamDunk #StateFarmSaturday @NBAonTNT pic.twitter.com/izASQbFDYC
Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится 18 февраля в 3 часа ночи по киевскому времени в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).
Ранее сообщалось, что Джо Харрис победил в конкурсе трехочковых бросков. Также отмечалось, что сборная США разгромила сборную мира в Матче восходящих звезд. Видео обзор этого поединка можно посмотреть здесь.
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