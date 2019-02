Диалло стал лучшим в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд НБА

В рамках уикенда Матча всех звезд НБА состоялся конкурс по броскам сверху.

В соревновании сыграли защитник Оклахома Сити Хамиду Диалло, разыгрывающий Нью-Йорк Никс Деннис Смит, мощный форвард Атланты Хоукс Джон Коллинз и легкий форвард Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес.

Every dunk from the 2019 #ATTSlamDunk contest!

В решающую серию соревнований пробились Смит и Диалло, и именно последний сумел вырвать победу.

SUPERMAN ALERT!



Hamidou Diallo leaps over @SHAQ and finishes with the HONEY DIP DUNK for a 50!