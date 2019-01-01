Диалло стал лучшим в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд НБА

В финальной серии соревнований Хамиду Диалло обыграл Денниса Смита.

В рамках уикенда Матча всех звезд НБА состоялся конкурс по броскам сверху.

В соревновании сыграли защитник Оклахома Сити Хамиду Диалло, разыгрывающий Нью-Йорк Никс Деннис Смит, мощный форвард Атланты Хоукс Джон Коллинз и легкий форвард Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес.

В решающую серию соревнований пробились Смит и Диалло, и именно последний сумел вырвать победу.

Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится 18 февраля в 3 часа ночи по киевскому времени в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).

Хамиду Диалло исполняет бросок сверху на Матче всех звезд Getty Images

Ранее сообщалось, что Джо Харрис победил в конкурсе трехочковых бросков. Также отмечалось, что сборная США разгромила сборную мира в Матче восходящих звезд. Видео обзор этого поединка можно посмотреть здесь.