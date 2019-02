В Шарлотте (штат Северная Каролина, США) состоялась субботняя программа уикенда всех звезд НБА, в рамках которой был проведен конкурс трехочковых бросков.

В финальный раунд соревнований пробились легкий форвард Бруклин Нетс Джо Харрис, разыгрывающий Голден Стэйт Стефф Карри и атакующий защитник Бадди Хилд из Сакраменто Кингз. Победителем стал Харрис, который набрал 26 очков. Ближе всех к триумфу был Карри - у него 24 балла, а вот Хилд сумел набрать лишь 19 очков.

Joe Harris, @StephenCurry30, and @buddyhield compete in a thrilling final round of the #MtnDew3PT contest! #StateFarmSaturday pic.twitter.com/AVCMFeJHHV