Игрок Бруклин Нетс Джо Харрис оказался лучшим в исполнении трехочковых бросков.

В Шарлотте (штат Северная Каролина, США) состоялась субботняя программа уикенда всех звезд НБА, в рамках которой был проведен конкурс трехочковых бросков.

В финальный раунд соревнований пробились легкий форвард Бруклин Нетс Джо Харрис, разыгрывающий Голден Стэйт Стефф Карри и атакующий защитник Бадди Хилд из Сакраменто Кингз. Победителем стал Харрис, который набрал 26 очков. Ближе всех к триумфу был Карри - у него 24 балла, а вот Хилд сумел набрать лишь 19 очков.

В конкурсе также участвовали Девин Букер (Финикс Санс), Сет Карри (Портленд Трэйл Блэйзерс), Дэнни Грин (Торонто Рэпторс), Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс), Крис Миддлтон (Милуоки Бакс), Дирк Новицки (Даллас Маверикс) и Кемба Уокер (Шарлотт Хорнетс), однако они не сумели пробиться в финальную часть конкурса.

Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится 18 февраля в 3 часа ночи по киевскому времени в Спектрум-центр в Шарлотте.

Ранее сообщалось, что в рамках уикенда в Шарлотт состоялся Матч восходящих звезд, в котором сборная США обыграла сборную мира. Смотрите также видео обзор этого поединка.