Самым результативным игроком оказался игрок сборной США Кайл Кузьма, заработавший 35 баллов.

Кайл Кузьма набрал больше всех очков в Матче восходящих звезд Getty Images

В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) проходит Уикенд всех звезд НБА-2019, в рамках которого состоялся Матч восходящих звезд.

Победу в этом поединке одержала сборная Соединенных Штатов Америки, которая разобралась со сборной мира.

Смотрите видео обзор матча сборная США - сборная мира:

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