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Сборная США - Сборная мира 161:144 видео обзор Матча восходящих звезд

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Самым результативным игроком оказался игрок сборной США Кайл Кузьма, заработавший 35 баллов.

Кайл Кузьма набрал больше всех очков в Матче восходящих звезд
Кайл Кузьма набрал больше всех очков в Матче восходящих звезд
Getty Images

В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) проходит Уикенд всех звезд НБА-2019, в рамках которого состоялся Матч восходящих звезд.

Победу в этом поединке одержала сборная Соединенных Штатов Америки, которая разобралась со сборной мира.

Смотрите видео обзор матча сборная США - сборная мира:

Смотрите также роскошный промо-ролик от Федерации баскетбола Украины, опубликованный к решающему матчу отбора на ЧМ-2019.

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Теги: баскетбол, НБА, сборная США, сборная мира, Матч восходящих звезд, видео матча, обзор матча, NBA
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