Сборная США - Сборная мира 161:144 видео обзор Матча восходящих звезд
Самым результативным игроком оказался игрок сборной США Кайл Кузьма, заработавший 35 баллов.
В Шарлотт (штат Северная Каролина, США) проходит Уикенд всех звезд НБА-2019, в рамках которого состоялся Матч восходящих звезд.
Победу в этом поединке одержала сборная Соединенных Штатов Америки, которая разобралась со сборной мира.
Смотрите видео обзор матча сборная США - сборная мира:
Смотрите также роскошный промо-ролик от Федерации баскетбола Украины, опубликованный к решающему матчу отбора на ЧМ-2019.
Полная версия правил