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Лень не смог спасти Атланту от поражения в матче против Нью-Йорка

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Украинскому баскетболисту не удалось показать хорошую игру.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

Украинец Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Нью-Йорка, который его команда проиграла со счетом 91:106.

Лень провел на паркете 24 минуты, но за это время заработал всего шесть очков. Украинец промазал шесть из семи бросков, а набранные шесть очков были сформированы одним дальним попаданием и тремя мячами с линии штрафных.

Также Лень сделал шесть подборов, одну передачу, два перехвата и два блок-шота.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень
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