Украинскому баскетболисту не удалось показать хорошую игру.

Украинец Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Нью-Йорка, который его команда проиграла со счетом 91:106.

Лень провел на паркете 24 минуты, но за это время заработал всего шесть очков. Украинец промазал шесть из семи бросков, а набранные шесть очков были сформированы одним дальним попаданием и тремя мячами с линии штрафных.

Также Лень сделал шесть подборов, одну передачу, два перехвата и два блок-шота.